Оргкомитет допустил возможность еще одного переноса Олимпиады в Токио

16.06.2020, 7:53, Новости дня

Если ситуация с коронавирусом не позволит провести Олимпийские игры в Токио в 2021 году, необходимо будет проработать вариант еще одного переноса сроков, сообщил один из директоров оргкомитета игр Харуюки Такахаси.

По информации газеты Nikkan Sports News, подобное заявление впервые прозвучало от столь высокого официального лица Олимпиады в Токио, передает РИА «Новости».

«Прежде всего мы стремимся к тому, что провести игры летом 2021 года. Отмены игр абсолютно необходимо избежать. Так как это нанесет огромный удар по экономике Японии и мира», – сказал Такахаси.

Он отметил, если будет решено, что из-за ситуации с коронавирусом Игры невозможно будет провести в 2021 году, Международный олимпийский комитет (МОК) может предложить снова перенести их, поэтому «необходимо будет проработать вопрос еще одной отсрочки».

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Япония полна решимости принять Олимпийские игры в следующем году в полном объеме, продемонстрировав тем самым победу над вспышкой коронавируса.

Глава координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс заявил, что организаторам Олимпийских игр предстоит столкнуться с «реальными проблемами», так как предстоит участие спортсменов из 206 разных стран.

Напомним, в марте Международный олимпийский комитет объявил о переносе олимпийских игр на 2021 год, они начнутся 23 июля. То же коснулось паралимпийских игр из-за распространения коронавирусной инфекции.