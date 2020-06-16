 

Директор «Голоса Америки» подала в отставку на фоне конфликта с Трампом

16.06.2020, 7:48, Новости дня

После назначения Майкла Пэка главой Агентства США по глобальным СМИ подали в отставку директор американской новостной организации «Голос Америки» Аманда Беннетт и ее заместитель Сандра Сугавара, сообщили СМИ.

Кандидатуру Пэка выдвинул глава американского государства Дональд Трамп, Сенат США ее утвердил, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Беннетт и Сугавара сообщили сотрудникам «Голоса Америки», что подали в отставку, отметив, что Пэк «имеет право заменить» их. При этом не уточняется, просил ли их Пэк об отставке.

Назначение Пэка беспокоит СМИ, контролируемые Агентством, сотрудники боятся потерять редакционную независимость от Белого дома.

Напомним, Трамп заявил, что «Голос Америки» говорит «ужасные вещи» про США. Он выражал недовольство Демократической партией, которая два года не давала Сенату США утвердить Пэка.

Руководство Центров по контролю и профилактике заболеваний при минздраве США запретило отделу по связям со СМИ соглашаться на интервью «Голосу Америки».



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