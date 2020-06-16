 

Трамп указом захотел «сблизить полицию с людьми»

16.06.2020, 7:30, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп подпишет во вторник указ о реформе полиции, который обяжет принять более строгие правила применения силы полицейскими, сообщили в Белом доме.

Высокопоставленный представитель Белого дома также заявил, что документ «стимулирует применение наилучших практик». В частности, речь идет о грантах, которые должны поощрять практику мирного решения конфликтов. Также власти будут рассматривать жалобы на применение правоохранителями силы.

Запланировано улучшение обмена данными между ведомствами. На работу в полицию должны будут принимать после полной проверки прошлого кандидата. При работе с наркоманами, бездомными, психически больными полиции станут помогать работники социальной сферы, передает ТАСС.

Указ должен помочь «сблизить полицию с людьми», сказал чиновник. В Белом доме заявили, что существующие проблемы «не решить путем демонизации полиции».

При подписании нового указа будут присутствовать как стражи порядка, так и члены семей убитых полицейскими.

Отметим, что прежние распоряжения Трампа давали полиции свободу действий и наделяли их дополнительными полномочиями.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в США, на фоне которых звучат призывы реформировать полицию.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / Собянин рассказал об особой первомайской колонне машин

22.04 / Семак: Кокорин – один из лучших в премьер-лиге, поэтому хочу видеть его в “Зените”

15.04 / Глава Amazon за день заработал 6,4 млрд долларов

16.05 / Отец Хабиба Нурмагомедова перенес инсульт

19.05 / Мнения: Ленин исчез из русского сознания

10.06 / Названа возможная причина разлива топлива в Норильске

04.06 / Лукашенко сравнил своего соперника на выборах с хряком

27.05 / Focus – коронавирус невольно помог Германии приблизиться к стандартам НАТО

10.06 / Политолог: Румыния в отношениях с Россией пошла по польскому пути

14.04 / Фрегат «Адмирал флота Касатонов» прибыл для завершения госиспытаний на Балтику

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска