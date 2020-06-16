 

Мнение: Церковь ГУЛАГ

16.06.2020, 7:30, Разное

Вышел новый большой документальный проект Егора Иванова "Церковь ГУЛАГ" посвященный "Музею истории ГУЛАГа"
Материалы про него уже ранее были в блоге, но тут сопутствующей фактуры по нему поболе будет.

На заглавной фотографии первый музей истории ГУЛАГа "Советский рай", открытый нацистами в Праге в 1942 году, где экспонаты осматривают организаторы и посетители "музея", традиции которого подхватил уже современный российский музей и прочие "музеи советской оккупации" на территории республик бывшего СССР и стран Восточной Европы, при чутком покровительстве наших "западных партнеров".

Подробнее про "музей"-первоисточник читай по ссылке https://vk.com/@tankies-muzei-istorii-gulaga-uzhe-prohodili

Источник: Colonel Cassad



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