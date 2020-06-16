 

Испытания вакцины: первая группа добровольцев получит прививки в ближайшее время

16.06.2020, 7:21, Новости дня

Минобороны и НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи завершают подготовку к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса COVID-19. У добровольцев заканчивается двухнедельная изоляция. В ближайшие дни первой группе волонтеров сделают прививки.

Главная цель — проверить безопасность и эффективность препарата, а также то, как люди будут его переносить. Как сообщается, все добровольцы высоко мотивированы, карантин и подготовку к основной фазе испытаний переносят хорошо.

"В настоящее время состояние здоровья всех наших добровольцев хорошее, — приводит телеканал "Россия 24" слова Виктора Павлова, начальника отделения. — Они находятся под наблюдением наших медицинских специалистов. Ежедневно проводим комплекс необходимых мероприятий основных жизненных показателей".

"У них берется полный комплекс анализов на COVID, берутся анализы крови из вены на антитела, — рассказывает о добровольцах врач Олег Чихляев. — Из ротоглотки берутся мазок на присутствие вируса".

 

"Это сейчас я осознанно пошел потому, что я знаю, что ничего не будет, — признается Артем, доброволец, ранее участвовавший в испытаниях вакцины от лихорадки Эбола. — А когда делали вакцину от Эболы, для меня это была неизвестность".

По результатам вакцинации первой группы добровольцев врачи перейдут к прививкам для остальных волонтеров. На этом этапе ученые оценят, как человеческий организм вырабатывает антитела для борьбы с коронавирусом.



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