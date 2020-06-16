 

В Новосибирской области прошла первая репетиция парада в честь 75-летия Победы

16.06.2020, 7:21, Новости дня

В Новосибирской области провели первую совместную репетицию парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Более 20 пеших расчетов и колонна военной техники прошли по территории военного аэродрома Толмачёво. Они отработали порядок и последовательность движения, приветствие и вынос знамен.

 

В этом году парад состоится без зрителей — жители региона смогут увидеть трансляцию не только по телевидению, но также в сети Интернет.

Всего в мероприятии примут участие более двух тысяч человек и около 70 единиц военной техники, сообщает телеканал "Россия 24".



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