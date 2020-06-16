В Москве объявлены лауреаты конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

16.06.2020, 7:21, Новости дня

Лауреаты конкурса молодых фоторепортеров имени Андрея Стенина объявлены в Москве. Международное жюри выбрало лучших из более чем пяти тысяч работ. За победу боролись фотожурналисты из 75 стран. Впервые в шорт-лист вошли снимки фотографов из Великобритании, Австрии, Аргентины, Бразилии и Гаити.

Как распределятся призовые места и кто получит главную награду, станет известно в сентябре, передает телеканал "Россия 24".

"Наши финалисты — это серьезные уже состоявшиеся профессионалы, несмотря на то, что они молодые, — говорит Оксана Олейник, куратор фотовыставки. — Наш конкурс проводится для фотографов от 18 до 33 лет. У них очень серьезные и вдумчивые работы, философски осмысленные проблемы современности совершенно разного рода. У нас есть и главные новости, у нас есть прекрасные портретные серии. Есть очень серьезные темы экологии в номинации "Моя планета". Все они серьезным образом осмыслены и показаны своим совершенно уникальным визуальным языком, который свойственен для каждого фотографа".

"На самом деле это конкурс хорош тем, что помимо дипломов, кубков, выставок, каталогов, каждая из номинаций подразумевает денежный приз, который можно потратить, например, на создание нового фотопроекта", — отмечает Мария Плотникова, призер конкурса 2018 года.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина проводится ежегодно. Прием заявок стартует 22 декабря — в день рождения фотокорреспондента, погибшего при исполнении профессионального долга.