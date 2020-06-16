 

Продюсер Костюшкина отреагировал на шутку Собчак об изнасиловании певца

16.06.2020, 7:09, Разное

Продюсер российского певца Стаса Костюшкина Сергей Комиссаров назвал шутку Ксении Собчак об изнасиловании артиста попыткой поднять волну хайпа за счет горя чужого ей человека. Он посоветовал ей подумать о том, что бы она делала, если жертвой насильника стал бы ее собственный сын.
Шутку про изнасилование Стаса Костюшкина эпатажная телеведущая использовала в одном из выпусков программы «Осторожно: новости!», публикующейся на YouTube-канале журналистки. Она выразила опасение, что полиция в будущем может без предупреждения всех изнасиловать, как это произошло со Стасом Костюшкиным.

Подобное заявление многие деятели отечественного шоу-бизнеса сочли неуместным. Так, рэпер Тимати назвал Собчак «животным», а косметический бренд Mixit прекратил сотрудничество с журналисткой. Сам Стас Костюшкин в своем Instagram-аккаунте выразил недоумение по поводу слов Собчак, заявив, что никогда бы не подумал, что тема насилия над детьми может стать поводом для шуток. Теперь за исполнителя заступился его продюсер Сергей Комиссаров, попросивший телеведущую несколько раз подумать, перед следующим резким высказыванием.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Подкаминская о последних месяцах беременности: все существовали в режиме ЧС

19.04 / Мнение: Новая реальность российской инвестиционной политики

01.05 / Коронавирус любит, когда мы трогаем лицо руками. Вот почему

06.05 / Совещание Путина по коронавирусу: отмена или продление карантина

14.05 / Мнение: Надвигается время психологов и психиатров?

29.05 / Мнение: Шолохов о коллективизации, дореволюционные станки и принудительные займы в СССР

27.04 / Жителям Петербурга в майские праздники разрешили поехать на дачу без остановок по пути

18.04 / Наталья Подольская шокировала пляжным фото в Страстную пятницу

05.05 / Игра на раздевание и неожиданные признания: Мила Кунис и Эштон Катчер приняли участие в шоу Джимми Фэллона

20.05 / Мнение: Сложности достройки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска