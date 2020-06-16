Продюсер Костюшкина отреагировал на шутку Собчак об изнасиловании певца

16.06.2020, 7:09, Разное

Продюсер российского певца Стаса Костюшкина Сергей Комиссаров назвал шутку Ксении Собчак об изнасиловании артиста попыткой поднять волну хайпа за счет горя чужого ей человека. Он посоветовал ей подумать о том, что бы она делала, если жертвой насильника стал бы ее собственный сын.

Шутку про изнасилование Стаса Костюшкина эпатажная телеведущая использовала в одном из выпусков программы «Осторожно: новости!», публикующейся на YouTube-канале журналистки. Она выразила опасение, что полиция в будущем может без предупреждения всех изнасиловать, как это произошло со Стасом Костюшкиным.

Подобное заявление многие деятели отечественного шоу-бизнеса сочли неуместным. Так, рэпер Тимати назвал Собчак «животным», а косметический бренд Mixit прекратил сотрудничество с журналисткой. Сам Стас Костюшкин в своем Instagram-аккаунте выразил недоумение по поводу слов Собчак, заявив, что никогда бы не подумал, что тема насилия над детьми может стать поводом для шуток. Теперь за исполнителя заступился его продюсер Сергей Комиссаров, попросивший телеведущую несколько раз подумать, перед следующим резким высказыванием.