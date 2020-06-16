Япония собралась отказаться от ПРО США из-за дороговизны и неэффективности

16.06.2020, 7:08, Новости дня

Японские СМИ объяснили, почему власти страны решили остановить выполнение плана размещения американских наземных комплексов ПРО Aegis Ashore.

Как пишет «Никкэй», такое решение власти Японии приняли из-за постоянного роста затрат и технического несовершенства комплексов, передает ТАСС.

Ожидалось, что установка такого типа будет стоить около 746 млн долларов, то есть почти вдвое меньше расходов на один боевой корабль с Aegis. Но со временем цена выросла почти до 932 млн долларов. Вместе с ракетами и необходимым оборудованием стоимость двух комплексов составила свыше 6,5 млрд долларов, пишет «Иомиури».

При этом стало известно, что комплексы, вероятно, не слишком эффективны против современных баллистических ракет.

Кроме того, Японии ради экономии пришлось отказаться от оснащения комплексов возможностями по перехвату крылатых ракет.

Министр обороны страны Таро Коно сообщил, что решение о развертывании комплексов может быть скорректировано во время предстоящего обсуждения в национальном Совбезе и правительстве Японии. Коно не сказал о каких именно изменениях может идти речь.

Глава МИД страны Тосимицу Мотэги считает, что «нынешнее решение» вряд ли «повлияет на сотрудничество с США». Япония собирается укреплять стратегический альянс с США.

Напомним, Коно заявил, что собирается отказаться от размещения в стране двух американских наземных комплексов Aegis Ashore из-за их стоимости, сроков развертывания и технических проблем.