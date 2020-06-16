 

Премьер-министр Кыргызстана подал в отставку после обвинений в коррупции

16.06.2020, 6:55, Новости дня

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку после двухнедельного отпуска, об этом сообщил сайт правительства страны 15 июня.

“В связи с прозвучавшими обвинениями в адрес правительства по уголовному делу, связанному с продлением и переоформлением радиочастотных ресурсов, в интересах проведения объективного и всестороннего расследования и во избежание обвинений в оказании давления на следственные органы мною было принято решение взять краткосрочный отпуск”, – отметил экс-премьер.

Абылгазиев отрицает обвинения в причастности к  делу о распределении частот. По его словам, в течение этих двух недель правоохранители не обращались к нему с вопросами.

“В сегодняшних сложных условиях, когда страна противостоит угрозе коронавирусной инфекции и борется с ее последствиями для экономики, правительство должно работать стабильно и пользоваться полным доверием со стороны граждан, а ситуация неопределенности мешает полноценной работе правительства. Исходя из этих соображений, я принял решение сложить с себя полномочия премьер-министра Кыргызской Республики”, – отметил он.

“Дело о частотах” расследует межведомственная следственная группа военной прокуратуры Кыргызстана. Речь идет о покупке оператором сотовой связи ОсОО “Скай Мобайл” (торговая марка российского сотового оператора “Билайн”) за $1 млн 800 тыс. компании AlaTV, которая владела частотой в 200 МГц. В марте 2020 года новый владелец переоформил частоту под работу 4G-интернета. По некоторым данным, в итоге радиочастоты обошлись “Билайну” лишь в 700 сомов ($9,3), хотя реально они стоят намного дороже, пишет LB.ua.

Следователи считают, что сделка была проведена в результате коррупции должностных лиц в Госагентстве связи и Государственном комитете национальной безопасности, которые в сговоре с представителями частных компаний пролоббировали переоформление лицензии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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