Церковный поход

16.06.2020, 6:45, Разное

Что стоит за новой вспышкой антисемитизма в Болгарии.

В высказываниях политиков, а также на полосах традиционных СМИ и в социальных сетях нарастает антисемитская риторика, отмечается в ежегодном докладе Госдепартамента США о религиозной свободе в мире. Так, в мае 2019 года, в канун православной Пасхи, популярная газета «24 часа» опубликовала статью, в которой евреи обвинялись в смерти Иисуса Христа.

В публичном пространстве регулярно появляются антисемитские символы, в том числе свастика, а также соответствующие надписи.

Нападению вандалов подвергаются еврейские кладбища и памятники. Сувениры с нацистской символикой свободно продаются в туристических районах по всей стране, и, как считают еврейские организации, у местных властей нет необходимой политической воли, чтобы решить эту проблему.

Болгарская еврейская организация «Шалом» указывает на активизацию выступлений крайне правых и ультранационалистических групп. В феврале 2019 года Болгарский национальный союз — националистическая партия, базирующаяся в Софии, в очередной раз провела так называемый «Луков марш». Это массовое шествие ежегодно устраивалось в память генерала Христо Лукова — видного деятеля болгарского фашизма, лидера Союза болгарских национальных легионов и активного сторонника альянса с Третьим рейхом во Второй мировой войне. Уже не первый год мэрия Софии налагает запрет на проведение марша, в котором принимают участие и крайне правые из других европейских стран, но всякий раз Софийский административный суд этот запрет отменяет.

Продолжаются проявления, направленные против мусульман. На стенах мечетей появляются оскорбительные граффити и свастики, их, как и синагоги, забрасывают камнями. В июле 2019 года неизвестные разбили дверь в помещении Верховного муфтия в Софии.

Большой резонанс получил случай, когда в октябре прошлого года родители прервали занятия в школах Софии и ряда других городов, забрав своих детей домой. Прошла молва, что проект нового закона о защите детей позволит социальным службам изымать их из семей. Премьер-министр Бойко Борисов и министр образования Красимир Вылчев обвинили в распространении ложных слухов евангелистских и протестантских пасторов. В ответ Союз евангелических церквей Болгарии выразил «крайнее огорчение» покушениями на репутацию этого объединения. Протестантская церковь указала на свою положительную роль в повышении социального и образовательного статуса цыганских общин — именно за счет обращения цыган, крайне неблагополучной этнической социальной группы, происходит расширение протестантских общин в Болгарии.

Становятся более редкими, но продолжают появляться негативные отзывы в адрес религиозной организации «Свидетели Иеговы» (запрещена в России), говорится в докладе. Были случаи, когда в СМИ ее называли «сатанинской сектой» и «организованной преступной группой». Последователям этой религии полиция и местные власти угрожают, их незаконно штрафуют, препятствуют распространению литературы, притом что закон не запрещает агитацию за веру даже незарегистрированным религиозным группам. Подвергались нападениям последователи Церкви Иисуса Христа Святых последних дней — такие инциденты имели место в Пловдиве, Старой Загоре и Софии, при этом полиция отказывалась принимать заявления от пострадавших.

В докладе отдельно отмечены обстоятельства визита в Болгарию в мае 2019 года папы Римского Франциска. Иерархи Болгарской православной церкви отказались тогда сослужить с папой Римским, объяснив, что это «канонически невозможно». На массовой молитве с участием папы их представлял детский хор. И хотя с патриархом Болгарским Неофитом глава римской католической церкви все же встретился, это не помешало митрополиту Пловдивскому Николаю сказать вдогонку — визит был политическим актом. Цель экуменического движения, цитировал его обращение к прихожанам сайт «Под тепето», — «собрать все церкви вокруг Рима, и когда придет Антихрист, папа будет его встречать. Как же можно объединяться? Нельзя соединить свет и тьму».

Согласно официальной статистике, в семимиллионной Болгарии 74% населения считают себя православными, 10% — мусульманами, 13% — атеистами. На все остальные религии приходится лишь 3%. При этом, согласно недавнему исследованию Еврокомиссии,

только 20% болгар считают дискриминацию по религиозному признаку в стране существенным явлением,

в то время как 62% этого не замечают. Для 64% антисемитизм в Болгарии не является проблемой, а 50% не знают — как изменялся его уровень в течение последних пяти лет.

Однако ответы респондентов на другие вопросы дают более точные представления о массовых настроениях болгар. Например, 93% опрошенных заявили, что предпочли бы работать вместе с христианами, но при этом 80% — готовы работать с атеистами, 79% — с евреями, 75% — с мусульманами, а 69% — с буддистами. Одновременно 90% болгар пожелали бы своим детям «романтических отношений» с христианами, 71% — с атеистами, 62% — с евреями, 49% — с буддистами и 48% — с мусульманами.

Геннадий Габриэлян

корреспондент «Новой» на Балканах