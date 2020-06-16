 

Федосеева-Шукшина ждет извинений от Бари Алибасова перед ее дочерью

16.06.2020, 6:30, Разное

Российская и советская актриса Лидия Федосеева-Шукшина потребовала от своего супруга Бари Алибасова, чтобы он принес извинения ее дочери. Ранее из-за вспыхнувшего скандала, причиной которого стала квартира артистки в Новой Москве, продюсер назвал Ольгу Шукшину воровкой.
Однако сама Лидия Федосеева-Шукшина точно не уверена, что именно Бари Алибасов, а не его сын публично назвал Ольгу Шукшину, решившую вступиться за мать, воровкой. Она обратилась к супругу с требованием, что ему или его сыну следует извиниться перед ее дочерью, пытавшейся разобраться, каким образом московская квартира стала принадлежать помощнику продюсера.

По словам 81-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной, она не понимает, как могла подписать договор дарения своей квартиры на помощника супруга. Она считает, что причиной этого стало ее беспомощное состояние, ведь перед оформлением документов актриса лежала в больнице. Затем за ней приехали Бари Алибасов и адвокат Сергей Жорин. Они отвезли ее «в контору», где дали документ на подпись. При этом продюсер уверил свою супругу, что все нормально, поскольку он в ее присутствии подписал бумагу, а актриса не стала изучать содержание документа.



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