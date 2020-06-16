 

Соединенным Штатам предсказали более 200 тыс. жертв COVID-19 к октябрю

16.06.2020, 6:30, Новости дня

К октябрю число жертв коронавируса в США может превысить 200 тыс. человек, сообщили эксперты Института систем измерений и анализа при университете штата Вашингтон.

Модель, составленная экспертами, свидетельствует, что в США к октябрю число жертв может вырасти до 201129 человек. Прежде прогнозировали 169890 смертей, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Наибольший рост прогнозируемой смертности предсказан Флориде – 186% (18,6 тыс. жертв вместо 6,5 тыс.), также высокий рост прогнозируется в Калифорнии – 72% (15,1 тыс. смертей вместо 8,8 тыс.).

Университет Джонса Хопкинса сообщает, что в США жертвами коронавируса стали 116 тыс. человек. Всего выявлено свыше 2,1 млн случаев заражения, выздоровели 576334 человека.

Как информирует университет Хопкинса, число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило во вторник 8 млн человек, умерли 435574, выздоровели 3816556 пациентов.



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