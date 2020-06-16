Мнение: Неправильный памятник Линкольну

16.06.2020, 6:18, Разное

Иронично, но мэр Бостона поддержал идею сноса памятника Аврааму Линкольну, который формально освободил большую часть рабов на территорию США. Но это конечно его не спасло от попадания в кампанию против "расистских памятников".

Мэр Бостона говорит, что он рассматривает возможность снятия статуи президента Авраама Линкольна, стоящего перед освобожденным чернокожим после подачи петиции об его удалении.

Офис мэра Марти Уолша заявил, что «готов вступить в диалог с сообществом о его будущем в Бостоне» и изучает процесс, необходимый для внесения изменений, сообщила новостная станция WCVB .

Статуя, расположенная на городской Парковой площади, является копией Мемориала Эмансипации в Вашингтоне и изображает Линкольна, поднятого одной рукой над стоящим на коленях человеком со сломанными оковами на запястьях.

Памятник должен был показать Линкольну, освобождающему человека от рабства, но в новой петиции утверждается, что он «вместо этого представляет нас еще ниже кого-то другого».

«Это говорит о том, что это статуя, которая должна представлять свободу. Но для меня это означает покорность», – сказала Тори Баллок, запустившая онлайн-петицию, которая по состоянию на утро понедельника имела не менее 7800 подписей.

«Это означает – Знай свое место, потому что ты принадлежишь ему»

Баллок сказал, что хотел бы, чтобы статуя была заменена новой, символизирующей равенство.

«Это прекрасная возможность привлечь местных чернокожих художников к созданию (новой) статуи, чтобы придумать что-то новое, представляющее равенство», – сказал Баллок WCVB.

https://nypost.com/2020/06/15/boston-considers-removing-statue-of-lincoln-with-freed-slave/?utm_campaign=SocialFlow&utm_source=NYPTwitter&utm_medium=SocialFlow – цинк

Между тем в Детройте снесли еще одного Колумба, которому еще в 2017-м году топором раскроили голову.

Другого Колубма пока что только облили краской.



Ну а участнику войны 1812 года Александру Макомбу просто надели мешок и петлю на шею. Обещают скоро снести.

В Бристоле, вместо снесенной статуи работорговцу Колстону появилась замена.

В американских соц.сетях нынче очень популярна шутка про то, что "Почему никто не пишет петиций по поводу сноса статуи Сатаны в Детройте?!"

В общем, трэш и угар продолжаются.