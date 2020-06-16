 

Вандалы облили краской бюст де Голля во Франции

16.06.2020, 6:16, Новости дня

В Отмоне краской облили бюст первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля, сообщил президент французского региона О-де-Франс Ксавье Бертран.

Бертран сообщил, что «осквернение» произошло за несколько дней до годовщины речи, произнесенной де Голлем 18 июня 1940 года. Эта речь дала толчок движению Сопротивления во время Второй мировой войны.

Президент региона подчеркнул, что де Голль «зажег пламя сопротивления», передает РИА «Новости».

Он заявил, что действия вандалов «возмутительны» и «требуют серьезного наказания».

Бюст де Голля облили желтой краской. На постаменте вандалы написали: «Сторонник рабства».

Напомним, погромы и протесты, начавшись в США после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда, охватили другие страны. В частности, во Франции беспорядки произошли в Париже и Марселе.

На Западе зазвучали призывы по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления, началась в США и Европе.

Президент страны Эммануэль Макрон подчеркнул, что во Франции не уберут ни один из памятников, поставленных героям страны.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05 / В Китае нашли центр доисторической культуры возрастом более 5 тыс. лет

13.06 / Установлено место взрыва на газораспределительной станции в Казани

25.05 / Россиянам напомнили о пользе йодированной соли

17.05 / Генсек ООН обеспокоился уязвимостью геев из-за COVID-19

15.06 / Белорусский оппозиционер Статкевич получил еще 15 суток ареста

04.06 / Новым премьером Беларуси назначен глава Госкомвоенпрома Головченко

01.06 / В Киеве перекрыли мост Метро из-за угрозы взрыва

28.04 / Жители Калифорнии вышли на пляжи при 43 тыс. случаев COVID-19 в штате

16.05 / Дэйна Уайт: UFC был готов отправить Хабибу контракт на бой с Гэтжи, но он опустошен

02.06 / Прокуратура Луганской области зафиксировала факт использования боевиками российского оружия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска