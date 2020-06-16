Вандалы облили краской бюст де Голля во Франции

16.06.2020, 6:16, Новости дня

В Отмоне краской облили бюст первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля, сообщил президент французского региона О-де-Франс Ксавье Бертран.

Бертран сообщил, что «осквернение» произошло за несколько дней до годовщины речи, произнесенной де Голлем 18 июня 1940 года. Эта речь дала толчок движению Сопротивления во время Второй мировой войны.

Президент региона подчеркнул, что де Голль «зажег пламя сопротивления», передает РИА «Новости».

Он заявил, что действия вандалов «возмутительны» и «требуют серьезного наказания».

Бюст де Голля облили желтой краской. На постаменте вандалы написали: «Сторонник рабства».

Напомним, погромы и протесты, начавшись в США после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда, охватили другие страны. В частности, во Франции беспорядки произошли в Париже и Марселе.

На Западе зазвучали призывы по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления, началась в США и Европе.

Президент страны Эммануэль Макрон подчеркнул, что во Франции не уберут ни один из памятников, поставленных героям страны.