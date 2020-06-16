 

США возобновляют практику смертной казни для федеральных преступников

16.06.2020, 6:10, Новости дня

После 17-летнего перерыва в США снова вводится смертная казнь для федеральных преступников. С 13 июля по 28 августа будут казнены четверо из пяти преступников, осужденных за убийства и изнасилования малолетних, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на американский минюст.

Этих преступников должны были казнить в декабре 2010 года и в январе 2020 года, но Верховный суд в последний момент приостановил исполнение приговоров. Возобновление казней генпрокурор США Уильям Барр характеризует как "долг перед жертвами ужасных преступлений".

 

На уровне штатов практика смертной казни не прерывалась – сейчас она проводится в 28 штатах. В камерах смертников находятся более 2,5 тысяч человек. В 2019 году было казнено 22 человека. Традиционно больше всего казней приходится на Техас. В основном приговор приводится в исполнение путем смертельной инъекции, иногда применяется электрический стул.



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