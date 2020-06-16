 

В Пекине введен режим военного времени в связи с новой вспышкой COVID-19

16.06.2020, 6:10, Новости дня

Режим военного времени ввели власти Пекина во всех жилых микрорайонах города на фоне вспышки коронавируса COVID-19.

В китайской столице вновь усилили меры дезинфекции в общественных местах. Временно приостановили проведение культурных и спортивных мероприятий. Пропускные пункты осуществляют круглосуточный контроль. В том числе ограничено автомобильное сообщение с другими регионами страны.

 

За последние три дня в столице выявили около 100 случаев активного заражения, сообщает телеканал "Россия 24".

Новую вспышку коронавируса зафиксировали на крупнейшем пекинском продуктовом рынке "Синьфади". Власти города распорядились протестировать всех работников и посетителей рынка, а также жителей соседних домов. Всего планируется провести около 200 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.



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