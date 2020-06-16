Толкалина заговорила об уходе после ужасного поступка Ефремова

16.06.2020, 5:51, Разное

Пандемия коронавируса, обвал курса рубля, беспорядки в США, смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым – все эти события активно обсуждает общественность. Публичные люди не упускают возможности прокомментировать происходящее, привлекая к себе внимание.

А вот Любовь Толкалина думает о вечном. В своем инстаграм-аккаунте актриса написала, что последние новости заставляют ее “совсем уйти из публичного поля”. Очевидно, звезда не желает лишний раз беспокоиться. Любовь призналась, что хочет сосредоточиться на “красоте и мудрости мира”.

“Я люблю молчать. Давно. Этому учит меня вся моя жизнь”, – отметила она.

Поклонники согласились с Толкалиной. В комментариях они подчеркнули, что молчание – мудрое решение. Некоторые пользователи Сети признались, что ограничивают себя в доступе к Всемирной паутине и телевидению, чтобы не расстраиваться.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Фев 2019 в 2:31 PST

Напомним, что самым обсуждаемым событием прошедшей недели стала авария, которая произошла по вине Михаила Ефремова. Пьяный актер сел за руль автомобиля и помчался по Москве.

На Садовом кольце он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позже скончался в больнице. Заслуженный артист находится под домашним арестом, идет следствие.