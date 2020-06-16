Коронавирус: последние новости на сегодня, 16 июня 2020 года

16.06.2020, 5:51, Разное

За последние сутки коронавирус в России обнаружили у 8 246 человек. С начала эпидемии заболели более 537 тысяч человек, выздоровели свыше 284 тысяч.

С 16 июня Москва переходит к новому этапу отмены карантина, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В городе открываются летние веранды кафе и ресторанов, а также выставочные залы, мущеи, библиотеки, риэлторские конторы, в полном объеме заработает каршеринг.

Власти Челябинской области и Якутии отменили парад Победы 24 июня из-за напряженной эпидемиологической обстановки. Кремль заявил, что относится к таким решениям с пониманием.

По данным университета Джона Хопкинса, коронавирус в мире обнаружен у 7,949 миллиона человек. Скончались свыше 434 тысяч пациентов. В США заболели более 2,1 миллиона человек, в Бразилии – 867 тысяч.

В столице Китая Пекине зафиксировали рост числа зараженныых коронавирусом. Вспышку эпидемии произошла на оптовом рынке сельхозпродукции. В ряде районов города ввели военное положение.

Коронавирус в Москве

Заболели – 207 209

Умерли – 3 231

Выздоровели – 119 558

Коронавирус в России

Заболели – 537 210

Умерли – 7 091

Выздоровели – 284 539

Коронавирус в мире

Заболели – 7 949 963

Умерли – 434 880

Выздоровели – 4 160 060

Статистика коронавируса в России и мире на 16 июня 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква207 2093 231119 558Россия537 2107 091284 539США2 100 785119 819645 059Весь мир7 949 963

434 880

4 160 833

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