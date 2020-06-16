В Италии от COVID-19 умерло 26 человек, это самая низкая суточная смертность с 3 марта
16.06.2020, 5:45, Новости дня
За прошедшие 24 часа в Италии 26 человек умерли от коронавирусного заболевания, накануне было зарегистрировано 67 летальных исходов. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, обнародованные вечером 15 июня.
С начала пандемии скончался 34 371 житель Италии.
Статистика показывает, что сегодняшний показатель смертности самый низкий с 3 марта, когда в Италии зафиксировали 27 случаев смерти от COVID-19.
Число новых случаев заражения также идет на спад: 15 июня сообщают о 303 инфицированных, накануне подтвердили 338. Всего в Италии коронавирус выявлен у 237 290 человек.
За последние сутки в девяти регионах нет новых случаев инфицирования, а в 12 – ни одного летального исхода.
В реанимационных отделениях остается 207 пациентов с COVID-19.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось 7,96 млн человек, более 434 тыс. из них умерли.
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