 

Вице-премьер Стефанишина заявила, что НАТО ждет от Украины принятия пяти законов, включая закон о гостайне

16.06.2020, 5:45, Новости дня

НАТО ждет от Украины принятия пяти основополагающих законов, которые позволят углубить сотрудничество. Об этом в интервью “Европейской правде”, опубликованном 15 июня, сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, это закон о парламентском контроле безопасности и обороны, проект которого зарегистрирован в парламенте под №1204, изменения в законодательство о СБУ (№3196), закон о разведке (№2412-д), об оборонных закупках (№2398-д) и закон о государственной тайне, проект которого еще готовится.

“Закон о гостайне занимает особое место даже среди этих важных законопроектов, потому что он касается трансформации даже не институтов, а мышления. Дело в том, что большинство документов, касающихся государственной тайны, унаследованы с советских времен. И я как вице-премьер, а ранее – как государственный служащий, с большим восторгом наблюдаю за выполнением инструкций конца советской эпохи”, – отметила Стефанишина.

Если бы не “евроатлантическая мобилизация” и не обязательства, взятые Украиной, эти изменения могли бы еще долго дискутироваться, считает она. А сейчас же речь идет о законопроектах, которые уже поступили в парламент.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе.

В 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”, а в 2019 году закрепила в Конституции положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.

12 июня 2020 года Североатлантический совет НАТО признал Украину членом программы расширенных возможностей EOP.

Стефанишина стала вице-премьером по евроинтеграции 4 июня, сменив на этом посту Вадима Пристайко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / Фигуристка Щербакова опровергла информацию об уходе от Тутберидзе

09.05 / Защитник “Ахмата” Семенов: легко согласились на урезание зарплаты

11.04 / Ученые выяснили, что может нагревать Северный Ледовитый океан

05.05 / Разведки Австралии и Британии открестились от обвинений в адрес Китая

25.05 / Обозначен срок возобновления работы ресторанов в Москве

25.05 / Названы самые опасные продукты для печени

26.05 / ВОЗ приостанавливает испытания гидроксихлорохина для лечения коронавируса

01.05 / Guardian – в Швеции решили предотвратить гуляния в Вальпургиеву ночь тонной куриного помёта

15.05 / Создан материал, который может менять свойства различных поверхностей

28.05 / В РФ обнаружен новый вид клещей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска