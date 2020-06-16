За нарушение режима самоизоляции россиян оштрафовали как минимум на 400 млн рублей

16.06.2020, 5:33, Разное

Судьи тратили на одно дело от 16 секунд.

Российские суды оштрафовали жителей за нарушение режима самоизоляции как минимум на 407,6 миллиона рублей, следует из исследования «Важных историй» и «Холода». С учетом неопубликованных и еще не рассмотренных дел сумма может вырасти до 638,8 миллиона рублей.

Журналисты проанализировали опубликованные тексты и карточки судебных решений районных, городских и гарнизонных судов по 133 020 делам, вынесенным с 1 апреля по 31 мая.

В большинстве случаев судьи назначали денежные штрафы (65% решений), реже (35%) ограничивались предупреждением. Помимо жителей протоколы составляли на юридические лица, в том числе на парикмахерские, больницы и церкви.

По подсчетам журналистов, судья мог потратить на рассмотрение одного дела 2,6 минуты. Всероссийский рекорд скорости установил заместитель председателя Набережночелнинского городского суда Татарстана Ленар Хасимов. 27 мая он рассмотрел 252 дела, причем почти половину из них (111 материалов) — в период между 14:00 и 14:30 (примерно по 16 секунд на дело).

Кроме того, отмечают авторы исследования, судьи зачастую дословно копируют решения. Так, решения по 90 протоколам, которые вынес судья Октябрьского районного суда Уфы Тимур Багаутдинов, слово в слово совпадают друг с другом за исключением персональных данных.

Всего в апреле и мае МВД направило в российские суды 360 тысяч протоколов о нарушении самоизоляции, еще 54 тысячи штрафов москвичи получили из-за приложения «Социальный мониторинг», которое предназначено для контроля за соблюдением самоизоляции зараженными коронавирусом, людьми с подозрением на инфекцию и контактировавших с ними граждан.