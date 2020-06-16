 

Для подлодок ВМС США десятилетиями поставляли некачественный металл

16.06.2020, 5:30, Новости дня

Компания Bradken, основной поставщик высокопрочной стали для подлодок ВМС США, десятилетиями поставляла некачественный металл, свидетельствуют судебные документы.

Один из сотрудников компании фальсифицировал результаты лабораторных исследований, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

Материалы, которые поставляла Bradken, используются для производства корпусов субмарин компаниями Electric Boat и Newport News Shipbuilding.

Прокурор Брайан Моран заявил, что из-за действий Bradken под угрозой оказались «моряки ВМФ и его операции».

Прокурор подчеркнул, что «государственные подрядчики не должны мириться с мошенничеством внутри своих организаций». В тех случаях, когда мошенничество выявлено, компании «должны быть полностью откровенны с правительством», сказал он.

По соглашению об отсрочке судебного преследования Bradken заплатила 10,5 млн долларов.



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