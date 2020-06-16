 

Джигурда рассказал о провалившемся покушении на Михаила Ефремова

16.06.2020, 5:30, Разное

Российский актер и музыкант Никита Джигурда провел собственное расследование, в ходе которого он установил, что на его коллегу Михаила Ефремова готовилось покушение. По его словам, в смертельном ДТП должен был погибнуть Ефремов, но что-то пошло не так, поэтому он остался в живых, а водитель фургона скончался.
К выводу о том, что с актером хотели расправиться «некие лица» Джигурда пришел, когда узнал, что в его крови кроме алкоголя и наркотиков были обнаружены следы сильнодействующего снотворного зопиклона. Поэтому артист полагает, что актеру помогли их употребить, поскольку, отмечает Джигурда, необходимо быть «совсем неадекватным», чтобы после спиртного принять снотворное.

Кроме того, музыканта смущает тот факт, что до сих пор нет видеороликов, демонстрирующих, как Михаил Ефремов распивал алкогольные напитки в баре, а также момент, когда он вылезал из автомобиля. Никита Джигурда напомнил, что ранее Ефремов выступил с резкой критикой властей в своих сатирических миниатюрах «Гражданин поэт» и «Гражданин Заразный», поэтому против него могли спланировать операцию, добавил музыкант.



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