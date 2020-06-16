Два менеджера «Голоса Америки» ушли в отставку

16.06.2020, 5:15, Новости дня

Директор «Голоса Америки» Аманда Беннетт и ее главный заместитель Сандра Сугавара подали в отставку в понедельник, заявив, что Майкл Пак, недавно утвержденный исполнительный директор головной организации «Голоса Америки», Агентства по глобальным медиа, имеет право заменить их своим собственным людьми.

Беннетт и Сугавара – ветераны журналистики – руководили «Голосом Америки» с 2016 года, существенно расширив объем новостей, выпускаемых независимым новостным агентством правительства США, транслируемых на 47 языках по всему миру и в цифровом виде на веб-сайте voanews.com.

В своем письме об отставке Беннетт и Сугавара выразили благодарность сотням журналистов, редакторов и технического персонала «Голоса Америки» за предпринятые усилия, которые изменили агентство в лучшую сторону за последние четыре года.

Они упомянули «искреннюю и убедительную задачу «Голоса Америки», чтобы рассказывать новости о США; ваше внимание в сопротивлении неправде и дезинформации по всему миру; ваше внимание на истории женщин, беженцев и ваших коллег цеху во всем мире».

Беннетт и Сугавара сказали сотрудникам «Голоса Америки, что «ничего по отношению к вам, к тому, чем вы занимаетесь, вашей миссии или вашей честности не изменится» с приходом Майкла Пака на «Голос Америки» и руководством другими правительственными новостийными организациями.

«Майкл Пак был приведен к присяге Конгрессом, и пообещал уважать систему, которая гарантирует независимость «Голоса Америки», которая, в свою очередь, играет самую важную роль в доверии, которое оказывают нам наши зрители во всем мире», – заявили Беннетт и Сугавара.

Назначение Сенатом Майкла Пака на три года на должность исполнительного директора Агентства США по глобальным медиа было непростым.

Президент Дональд Трамп выдвинул Майкла Пака, партнера одного из самых ярых идейных сторонников Трампа, бывшего главного стратега Белого дома Стивена Бэннона, на работу в «Голос Америки» более двух лет назад. Его одобрение было заблокировано демократами Сената до недавнего времени, отчасти из-за опасений законодателей по поводу предполагаемых финансовых сделок, связанных с его собственным бизнесом.

В последние недели Трамп критиковал «Голос Америки» за освещение новостей о Китае во время кризиса, вызванного коронавирусом. Когда Трампа спросили о назначении Пака 15 мая, он сказал: «"Голос Америки” ужасно управляется. Они не “Голос Америки”. Они противоположность “Голосу Америки”».

В то время Аманда Беннетт защищала миссию и репортажи информационного агентства, финансируемого Конгрессом США.

«Мы экспортируем Первую поправку людям во всем мире, у которых нет другого доступа к фактической, честной, правдоподобной информации», – сказала она.

«Именно поэтому более 80% нашей 280-миллионной аудитории на 47 языках в более чем 60 странах считает, что наша работа заслуживает доверия», – добавила она.