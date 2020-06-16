Посол Германии ответила на угрозы США вывести войска

16.06.2020, 5:08, Новости дня

Войска США в Германии защищают не Германию, а трансатлантическую безопасность, сообщила немецкий посол в США Эмили Хабер.

Кроме того, по ее словам, войска США находятся в Германии «для демонстрации американской мощи в Африке, в Азии», передает РИА «Новости».

Хабер сказала, что военное сотрудничество Германии и США «всегда было очень тесным и продолжит оставаться таковым», передает ТАСС.

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил намерение сократить воинский контингент в Германии.