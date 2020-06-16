Законопроект “Единой России” об удаленной работе внесут в Госдуму

16.06.2020, 4:57, Новости дня

16 июня в Госдуму будет внесен законопроект "Единой России" об удаленной работе. Документ, озаглавленный "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ", содержит предложения по системной переработке норм дистанционной работы, доступности их применения и возможности сочетать офисную и удаленную работы.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак рассказал, что поправки в Трудовой кодекс разрабатывались дольше года. С одной стороны, информационные технологии меняют рынок труда и создают новые формы занятости, отметил он. Из-за коронавируса COVID-19 дистанционная работа стала неотъемлемой частью жизни, напоминает РИА Новости. С другой стороны, законодательство не меняется столь быстро, и от этого появляются "правовые пробелы".

Чтобы защитить права работников, нужны соответствующие поправки. Например, в законе должны быть предусмотрены полноценная оплата и достаточное время на отдых, сообщил первый заместитель руководителя "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев. Также он отметил, что необходимо урегулировать вопросы временного перевода работников на "удаленку" и возможность комбинированной работы – частично в офисе, частично из дома. Также в законопроекте рассмотрен вопрос упрощения документооборота между сотрудником и работодателем.

Об основных аспектах документа будет рассказано на онлайн-брифинге "Единой России", который также пройдет во вторник, 16 июня.