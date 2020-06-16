 

Законопроект “Единой России” об удаленной работе внесут в Госдуму

16.06.2020, 4:57, Новости дня

16 июня в Госдуму будет внесен законопроект "Единой России" об удаленной работе. Документ, озаглавленный "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ", содержит предложения по системной переработке норм дистанционной работы, доступности их применения и возможности сочетать офисную и удаленную работы.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак рассказал, что поправки в Трудовой кодекс разрабатывались дольше года. С одной стороны, информационные технологии меняют рынок труда и создают новые формы занятости, отметил он. Из-за коронавируса COVID-19 дистанционная работа стала неотъемлемой частью жизни, напоминает РИА Новости. С другой стороны, законодательство не меняется столь быстро, и от этого появляются "правовые пробелы".

 

Чтобы защитить права работников, нужны соответствующие поправки. Например, в законе должны быть предусмотрены полноценная оплата и достаточное время на отдых, сообщил первый заместитель руководителя "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев. Также он отметил, что необходимо урегулировать вопросы временного перевода работников на "удаленку" и возможность комбинированной работы – частично в офисе, частично из дома. Также в законопроекте рассмотрен вопрос упрощения документооборота между сотрудником и работодателем.

Об основных аспектах документа будет рассказано на онлайн-брифинге "Единой России", который также пройдет во вторник, 16 июня.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / В транспорт и магазины Орла разрешат заходить только в маске

11.06 / Лидер «Океана Эльзы» заявил о сложении мандата депутата Рады

31.05 / Разработана технология высокоточной электротехнической постобработки металлических 3D-моделей

15.06 / Захарова оценила заявления главы МИД Украины о паспортах для Донбасса

10.06 / Песков вернулся в свой офис и сбреет бороду

27.05 / Исторический запуск ракеты Falcon 9 перенесли

09.05 / На продажу выставлен редкий Maserati с пробегом 15 000 километров

05.05 / Названы самые востребованные профессии посткоронавирусного будущего

20.04 / Коронавирус предварительно подтвержден у 78 человек в больнице Екатеринбурга

11.05 / Пушков ответил на слова Киева о водрузивших Знамя Победы над Рейхстагом украинцах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска