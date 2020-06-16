Конфликт в лагере временного размещения в Дагестане: ранены четверо полицейских

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16.06.2020, 4:57, Новости дня

В результате инцидента в несанкционированном лагере в Дагестане пострадали четверо сотрудников полиции. Такие данные СМИ сообщил исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев.

Граждане Азербайдана, находящиеся на территории Дербента и Дербентского района, которые не смогли выехать из Российской Федерации в связи с закрытием границы из-за пандемии коронавируса COVID-19, требуют пропустить их на родину. Лагерь с азербайджанцами находится неподалеку от села Куллар Дербентского района на границе с Магарамкентским районом Дагестана, сообщает ТАСС.

В результате инцидента в несанкционированном лагере пострадали четверо полицейских, их госпитализировали. Также был поврежден служебный автотранспорт правоохранителей. К настоящему времени конфликт исчерпан, нарушители доставлены в отдел полиции.

Как рассказал Фуад Шихиев, конфликт в лагере произошел вечером в понедельник, 15 июня. Гражданам Азербайджана огласили список из 120 человек, которые вернутся на родину в ближайшие дни через таможенный пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" на российско-азербайджанской границе в Дагестане. В списки попали не все, это и возмутило людей. Начались волнения. На месте случившегося находятся сотрудники полиции и Росгвардии, а также власти региона. Идут переговоры.

Ранее сообщалось, что в Дагестане на границе Магарамкентского и Дербентского районов заработал пункт временного размещения для граждан Азербайджана, которые не смогли выехать из РФ в связи с пандемией коронавируса. В лагере развернуты палатки для проживания 360 человек.



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