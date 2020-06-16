Оксана Самойлова отменила развод с Джиганом

16.06.2020, 4:39, Разное

Оксана Самойлова опубликовала в “Сторис” видео из автомобиля. Однако доехать до Головинского суда эффектная брюнетка не смогла. На заседании не оказалось и Джигана. Более того, выяснилось, что производство по делу прекращено.

По словам адвоката рэпера, случилось это в связи с отказом истца (то есть Самойловой) от иска и примирением сторон. Адвокат модели от комментариев отказался и предложил узнать о воссоединении пары у Оксаны.

Судя по комментариям в Сети, поклонники неоднозначно отнеслись к этой новости. Большинство фанатов заявили, что были уверены: Оксана и Джиган помирятся, ведь у них три дочки и лапочка-сыночек.

Другие пользователи не сомневались в том, что развод не состоится. По их словам, история с расставанием – искусный пиар.

Якобы ситуация зашла в тупик после заявления Самойловой о расторжении брака, и супруги разыграли примирение, которого на самом деле не было, потому что не было и ссоры.

По слухам, они неплохо заработали на “хайпе” вокруг проблем Джигана и семейного конфликта.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 4 Май 2020 в 4:05 PDT

Напомним, что в феврале Оксана родила Джигану долгожданного сына Давида. Вскоре рэпер стал публиковать странные посты в “Инстаграм”. Позже появилась информация о том, будто Джиган попал в реабилитационный центр. Все это время Оксана молчала.

Наконец она разместила пост, в котором пожаловалась, что семейная жизнь оказалась обманом, что первый месяц жизни сына должен был стать самым счастливым, а вышло все наоборот. Самойлова сообщила о намерении развестись.

Тем не менее в Россию из Америки они вернулись вместе и в самоизоляции находились на одной территории. Однако Джигана якобы отправили в реабилитационный центр в Подмосковье.

Оттуда он вернулся спустя несколько недель и стал вымаливать у жены прощение. Та подала документы на развод. А теперь оказалось, что рэперу удалось добиться желаемого – Оксана его простила и отозвала иск.