 

ГБР вернет воинской части бронетранспортер, который считался похищенным с 2015 года

16.06.2020, 4:30, Новости дня

Следователи Государственного бюро расследований вернут воинской части бронетранспортер, который с февраля 2015 года считался похищенным, об этом сообщила пресс-служба ГБР 15 июня.

В ходе досудебного расследования по факту похищения военного имущества было установлено, что в феврале 2015 года неустановленные военнослужащие одной из воинских частей передали гражданским лицам поврежденную во время боевых действий боевую колесную плавающую машину БТР-70 для проведения ремонтных работ. Передача военного имущества не была оформлена документально. Связь с гражданскими лицами, проводившими ремонт БТР, была потеряна, а сама машина не была возвращена в часть.

“12 июня в ходе проведенных санкционированных обысков на территории, где осуществляет свою деятельность одна из общественных организаций, следователи ГБР обнаружили и изъяли пропавший бронетранспортер”, – сообщили в ведомстве.

После проведения экспертиз БТР в отремонтированном состоянии вернут в воинскую часть, подчеркнули в Госбюро расследований.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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