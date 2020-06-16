 

Депутаты от “Слуги народа” проводят собеседование с кандидатом на должность министра образования – СМИ

16.06.2020, 4:30, Новости дня

Фракция партии “Слуга народа” в Верховной Раде проводит собеседование с кандидатом на должность министра образования и науки, ректором Черниговского национального технического университета Сергеем Шкарлетом. Депутаты не голосовали за кандидатуру Шкарлета, поскольку на фракции не было большинства нардепов, об этом со ссылкой на свои источники сообщает 15 июня LB.ua.

Заместители главы фракции проведут голосование в своих подгруппах, чтобы понять, поддержат ли Шкарлета депутаты, отметило издание.

“Кому-то понравился, кому-то – нет. Держался лучше, чем на комитете”, – сообщил народный депутат от “Слуги народа”.

Голосование за назначение нового министра образования может состояться на этой пленарной неделе.

47-летний Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года – ректор ЧНТУ.

3 июня стало известно, что профильный комитет Верховной Рады провел собеседование с Шкарлетом, который претендует на должность министра образования и науки.

Нардеп от “Голоса” Инна Совсун сообщила, что на должность главы Минобразования рассматривают директора Киевского лицея бизнеса Людмилу Паращенко, которая работала в некоторых международных проектах по реформированию образования.

В 2010 году Шкарлет стал депутатом Черниговского областного совета от Партии регионов. Тогда в интервью местной телекомпании “Свобода” он говорил, что поддерживает Виктора Януковича. В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет, в этот раз – от Блока Петра Порошенко, но безуспешно.

Министра образования в Украине нет с марта 2020 года, когда в отставку была отправлена Анна Новосад. Сейчас обязанности министра исполняет Любомира Мандзий. Президент Украины Владимир Зеленский говорил 20 мая, что несколько раз предлагал стать главой ведомства народному депутату от “Слуги народа” Сергею Бабаку, но тот всякий раз отказывался.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.06 / Кулеба: “Минск” еще не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате ИВЛ

30.04 / Кремль назвал сроки принятия решения о выходе из режима самоизоляции

18.05 / Против Кучмы и главы офиса Зеленского завели дело о госизмене

22.05 / Нарушение в Донбассе законов и обычаев войны начали расследовать на Украине

19.05 / Путин похвалил работу портала госуслуг

28.04 / Гуайдо выразил благодарность Госдепу за план «перехода власти» в Венесуэле

14.05 / Унижавшую детей сотрудницу приюта вызвали в Следственный комитет

13.05 / Заводу Tesla после устроенного Маском скандала разрешили возобновить работу

19.04 / В России полыхают почти 25 тысяч гектаров лесов

22.04 / Филатов: В Днепре произошла конкретная вспышка COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска