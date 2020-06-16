Депутаты от “Слуги народа” проводят собеседование с кандидатом на должность министра образования – СМИ

16.06.2020, 4:30, Новости дня

Фракция партии “Слуга народа” в Верховной Раде проводит собеседование с кандидатом на должность министра образования и науки, ректором Черниговского национального технического университета Сергеем Шкарлетом. Депутаты не голосовали за кандидатуру Шкарлета, поскольку на фракции не было большинства нардепов, об этом со ссылкой на свои источники сообщает 15 июня LB.ua.

Заместители главы фракции проведут голосование в своих подгруппах, чтобы понять, поддержат ли Шкарлета депутаты, отметило издание.

“Кому-то понравился, кому-то – нет. Держался лучше, чем на комитете”, – сообщил народный депутат от “Слуги народа”.

Голосование за назначение нового министра образования может состояться на этой пленарной неделе.

47-летний Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года – ректор ЧНТУ.

3 июня стало известно, что профильный комитет Верховной Рады провел собеседование с Шкарлетом, который претендует на должность министра образования и науки.

Нардеп от “Голоса” Инна Совсун сообщила, что на должность главы Минобразования рассматривают директора Киевского лицея бизнеса Людмилу Паращенко, которая работала в некоторых международных проектах по реформированию образования.

В 2010 году Шкарлет стал депутатом Черниговского областного совета от Партии регионов. Тогда в интервью местной телекомпании “Свобода” он говорил, что поддерживает Виктора Януковича. В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет, в этот раз – от Блока Петра Порошенко, но безуспешно.

Министра образования в Украине нет с марта 2020 года, когда в отставку была отправлена Анна Новосад. Сейчас обязанности министра исполняет Любомира Мандзий. Президент Украины Владимир Зеленский говорил 20 мая, что несколько раз предлагал стать главой ведомства народному депутату от “Слуги народа” Сергею Бабаку, но тот всякий раз отказывался.