 

В Иране заявили, что пандемия коронавируса помешала переговорам о расшифровке черных ящиков самолета МАУ

16.06.2020, 4:30, Новости дня

Передача черных ящиков сбитого иранскими средствами ПВО пассажирского самолета “Международных авиалиний Украины” на расшифровку была приостановлена из-за пандемии коронавируса. Как сообщает агентство IRNA, об этом 15 июня заявил представитель правительства Ирана Али Рабей.

“С самых первых дней после этого прискорбного инцидента мы объявили о готовности сотрудничать в изучении черных ящиков украинского самолета. С нашей стороны нам нечего скрывать. Если расшифровать их можно будет в Украине, это будет сделано в Украине. В ином случае их расшифруют во Франции”, – сказал он.

По словам Рабея, комиссия, расследующая инцидент, “ожидала окончательного согласования и отъезда в Украину”, однако этому помешала приостановка международных рейсов из-за пандемии коронавируса.

“Мы хотим договориться о размере компенсации и выплатить ее, и мы надеемся достичь результата в кратчайшие сроки в сотрудничестве с другими странами”, – добавил он.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

В Иране изначально предполагали, что черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. 18 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что Иран отправит их в Украину, но 19 января он опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать самописцы в Иране.

Иран обратился за помощью к Национальному бюро безопасности на транспорте США и в BEA, однако ведомства отказались прислать в Тегеран оборудование для декодирования.

4 февраля Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. 5 марта Иран уведомил Канаду о задержке в дальнейшей работе с самописцами из-за вспышки коронавируса.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам замглавы МИД Ирана Мохсена Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.

12 июня стало известно, что Иран официально обратился обратился к Франции с просьбой расшифровать черные ящики украинского Boeing в присутствии представителей всех заинтересованных стран.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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