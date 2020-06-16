Генерал Висяк

16.06.2020, 4:18, Разное

Чем запомнится председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин: портрет государственника.

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКЦИИ

Александр Бастрыкин. Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС

В одном из своих недавних интервью бессменный председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что работа возглавляемого им ведомства регулярно «трансформируется» исходя из поставленных руководством страны задач. И с этим трудно поспорить.

Посадки губернаторов, министров, предпринимателей, режиссеров, мнимых шпионов и госизменников. Преследования гражданских активистов и горожан, выходящих на протестные акции. Уголовные дела за «склонение к массовым беспорядкам» в отношении политологов, критикующих обнуление сроков президента. Вызовы на допросы врачей и журналистов, говорящих и пишущих о нехватке масок, аппаратов ИВЛ, приводящих свою, отличную от властей статистику о количестве умерших. И, наконец, вовсю плодящиеся сейчас уголовные дела «о фейках» в отношении граждан, позволивших себе перепостить и расшарить по теме вируса якобы тоже что-то ложное и клеветническое.

Соответствовать пожеланиям власти — пожалуй, основная задача созданного 13 лет назад Александром Ивановичем детища, такую уж ему повестку выписали.

И с этой задачей он справляется вполне успешно. Чего стоит прочно укоренившаяся за эти годы традиция СК — брать на личный контроль расследование громких заказных убийств и делать из них висяки, отказываясь выходить на заказчиков, следы которых часто лежат на самой поверхности.

«Новая» решила проследить, чем запомнится нам всем эпоха Александра Бастрыкина и, очевидно, главное дело его жизни — Следственный комитет.

Мог стать актером или журналистом, но… Александр Бастрыкин в молодости

Александр Иванович родился в рабоче-крестьянской семье. Дед по отцу был потомственным кубанским казаком, во время войны его расстреляли фашисты во дворе собственного дома, рассказывал журналистам сам Бастрыкин. Оба его родителя воевали (отец еще и в финскую), мать пережила блокаду, участвовала в боях за Кенигсберг. Сын родился у них через несколько лет после войны и через несколько месяцев после смерти Сталина — в августе 1953-го.

Фундамент даже по нынешним меркам у ребенка закладывался приличный: школа с углубленным изучением русского языка, литературы и истории, занятия классическим танцем в Народном театре балета при Дворце культуры, естественное при его-то росте увлечение волейболом, игра на гитаре, посещение театральной студии и даже школы юного журналиста при ленинградской молодежной газете «Смена».

Выбор был сделан в 1970 году, сразу после окончания школы. Александр Бастрыкин поступил на юрфак Ленинградского государственного университета. Ничего не говорящая тогда, но много объясняющая сегодня деталь — студент Бастрыкин учился в одной группе со студентом Владимиром Путиным. Вряд ли оба тогда придавали этому факту хоть какое-либо значение.

Профессор, следователь и любитель КПСС Александр Бастрыкин в студенческие годы

После юрфака Бастрыкин учится в аспирантуре на кафедре уголовного процесса и криминалистики, затем служба в органах внутренних дел. Свою карьеру будущий главный следователь страны начал с должностей инспектора уголовного розыска и следователя милиции. Параллельно в конце 70-х вступит в ряды КПСС.

В партийную деятельность окунется с головой и сердцем.

Едва не ставший журналистом и актером, Бастрыкин через несколько лет дорастет до секретаря Ленинградского обкома ВЛКСМ и будет курировать работу отделов агитации и пропаганды, а также военно-патриотического воспитания молодежи.

Ходили слухи, что он сорвал один из концертов Бориса Гребенщикова. Сам БГ впоследствии это опроверг.

В конце 80-х Бастрыкин — уже заместитель секретаря парткома КПСС ЛГУ по идеологической работе. Можно только догадываться, каких еще партийных высот достиг бы Александр Иванович, если бы не 91-й год, поставивший на КПСС жирный крест.

Одновременно много преподавал.

Криминалистику, основы розыска, дознания и следствия. От длинного списка вузов, приведенного в официальной биографии председателя СК, буквально рябит в глазах, и напрашивается вопрос: когда же он все успевал? В 90-х — начале 2000-х Бастрыкин — заведующий несколькими кафедрами уголовного права и криминалистики в академиях, филиалах академий и институтах. В каких-то еще и директор, в других — ректор.

Наконец верх карьеры Бастрыкина в Питере — начальник правового управления Северо-Западного округа внутренних войск МВД России, а перед самым отъездом в Москву — руководитель Главного управления Минюста по Северо-Западному федеральному округу.

Следственный комитет: быть в тренде В 2006–2007 годах однокашник президента Владимира Путина пересаживается с одного высокопоставленного кресла на другое. Фото: РИА Новости

2006–2007 годы для Бастрыкина стали эпохальными и сопровождались сплошными хлопотами и переездами. Именно в тот период однокашник Путин пересаживает его с одной высокопоставленной должности на другую. Если в июне 2006-го Бастрыкин — начальник Главного управления МВД по Центральному федеральному округу, то уже в октябре 2006-го — заместитель генпрокурора Чайки (курирует вопросы соблюдения законности в органах предварительного следствия), а в июне 2007-го Совет Федерации по предложению Путина утверждает кандидатуру Бастрыкина в должности председателя только что созданного Следственного комитета при Генпрокуратуре. Новая структура была для всех в диковинку: она должна была объединить всех следователей в органах прокуратуры (свыше 8 тысяч человек), давала руководителю СКП беспрецедентные полномочия как в кадровой политике, так и в расследовании уголовных дел, ну и, понятное дело, лишала Генпрокуратуру прежней самостоятельности.

Говорят, идея закона о создании Следственного комитета принадлежала именно Бастрыкину, который, успев поруководить в Генпрокуратуре надзором за расследованием уголовных дел, счел порочной практику, когда генпрокурор концентрирует в своих руках слишком большую власть над следствием.

Считается, что идею с созданием СКП поддержала в администрации президента группировка Игоря Сечина, желавшая взять реванш после недавней отставки Владимира Устинова с поста генпрокурора

и назначения его на гораздо менее влиятельный пост главы Минюста. Кстати, Устинов как раз и метил на должность главы СКП. За это место вообще шла нешуточная борьба.

Вероятной кандидатурой на новую должность считали и Дмитрия Козака, тогда полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе. Но президент все же остановился на своем однокашнике по ЛГУ и старосте группы Александре Бастрыкине. Осенью 2007-го, буквально через три месяца после создания, СКР приступил к работе, «выстрелив» сразу громкими уголовными делами.

Замминистра Сторчак, генерал Бульбов, дело об убийстве Политковской, дело «о геноциде в Грузии», второе дело ЮКОСа, подрыв «Невского экспресса», Кущевка, дело «о подмосковных казино»…

В служебном кабинете СКП. Максим Стулов / ТАСС / Ведомости

За эти 13 лет Бастрыкин научился быть в политическом тренде. Через СК прошли принципиально важные для власти (в целях устрашения оппозиционной активности) «болотное дело» 2012-го и «московское дело» 2019-го.

Но не пропускает СК и хайповые, отдающие желтизной дела. Вот случается что-нибудь шумное, обсуждаемое всеми и всюду — в СМИ, в ток-шоу у Малахова — Александр Иванович ту как тут: берет расследование обстоятельств случившегося под личный контроль, о чем оперативно каждый раз сообщает его пресс-служба. От отказа авиакомпании «Победа» сажать в самолет актера Ланового (его ручная кладь превышала допустимые размеры) до изнасилования двух девушек отчимом. И не важно, чем потом закончится расследование (о результатах зачастую и не сообщают), важно, что в новостях еще раз прозвучит фраза про «личный контроль» Бастрыкина. Справедливости ради: Лановому повезло — после грозного вмешательства СК сотрудники «Победы» извинились и предложили актеру бесплатные полеты.

Или вот сказал президент разобраться с невыплатами денег медикам, сражающимся с коронавирусом, глава СК мигом берет расследование бардака под личный контроль. В воздухе, правда, повисает вопрос — что мешало СК разобраться с этим бардаком раньше, до указаний президента, ведь свои видеообращения медики публиковали на YouTube до этого чуть ли не ежедневно?

Висяки

В июне этого года в интервью «Коммерсанту» Бастрыкин заявил, что его ведомство руководствуется принципом — «неприкасаемых нет». Ну то есть к ответственности СК привлекает якобы все категории граждан, в том числе обладающих особым правовым статусом.

Особенный цинизм эта фраза приобретает, если вспомнить, что при Александре Бастрыкине за все годы существования СК не было до конца раскрыто практически ни одного громкого заказного убийства.

Хотя, имея все-таки в своем резерве талантливых следователей, Бастрыкин мог это сделать. Ведь разгромил же следователь Игорь Краснов (ныне генеральный прокурор), профессионал своего дела, подполье неонацистов, доведя до пожизненного ключевых фигурантов: Тихонова и Горячева. Пожалуй, это единственный достойный эпизод в истории СК. А вот посадить заказчиков и организаторов убийства Бориса Немцова тот же Краснов (он начинал расследовать дело) уже не смог — не дали.

ПРОДОЛЖЕНИЕ