Мнение: От бывшего Лены Миро Шмарова разбежались все сотрудники в “Ведомостях”

16.06.2020, 4:12, Разное

Нет, я, конечно, предполагал, что человек он – сложный. Но чтобы настолько. Пять замов уволились. А до этого сбежала Лена Мироненко. Утвердили по итогом голосования “Бизнес ньюс медиа”. Главредом “Ведомостей”, и это хорошая новость, стал Андрей Шмаров. Общественности из старого livejournal он известен как бывший Лены lena-miro.ru Миро. Совет директоров компании-издателя газеты «Ведомости» утвердил Андрея Шмарова на пост главного редактора, сообщается на сайте издания. При этом соперником за пост главреда Шмарову пришлась Анфиса Воронина. Но она получила два голоса членов совета директоров, а Шмаров – три. Ранее журналисты обвиняли Шмарова в нарушении редакционной политики издания с провластных позиций. Но он же еще и жесткий очень. Про Лену вон что писал, ужасно, конечно – так про бывшую женщину.

Как всякий человек, работающий со словом, за хлесткой фразой в карман не лезет, особенно – когда речь идет о Лене. Мне даже больно за нее, когда по ней так – наждачной шкуркой.

Шмарову – 64 года, некогда ученый-экономист в НИИ Госплана СССР, научный редактор в Издательском доме «Коммерсантъ», один из основателей журнала «Эксперт», одноименного аналитического центра. В 2007 году стал гендиректором «Сноба», потом полгода был ведущим телеканала «Дождь» и до 2014 года — главным редактором просветительского интернет-канала «Проект 42». С тех пор, по его собственным словам, занимался «проектами на пересечении науки и СМИ», писал исследовательские статьи.

Свои интересы на сайте «Сноба» Шмаров описывает так: «Ценит качество жизни, прилично играет в теннис, завсегдатай джазовых клубов, картинных галерей и концертов классической музыки. Хорошо и нередко разбирается в том, что и когда выпить».

Все 5 заместителей главного редактора уволились из «Ведомостей». Один из них работал в издании с основания, остальные — около 15 лет. Такое решение они приняли в знак протеста против назначения главным редактором Андрея Шмарова. Последние несколько месяцев Шмаров исполнял обязанности руководителя «Ведомостей» и успел вступить в конфликт со многими членами редакции. Основными причинами были его вмешательство в редакционную политику.

и цензура

Вот в чем мысль. Приходит человек на должность министра культуры или, к примеру, главреда солидного издания, а у него такой хвост – Лена Миро, которая попользовалась Андреем, а потом нашла себе американца, за которого и вышла замуж, свалив из России. И всплывают потом такие вот записи из ЖЖ. Народ, ну следите за базаром, что ли, особенно если вы те, кем себя позиционируете – коренные москвичи, ученые, интеллигентные люди наконец. Хотя выпить, конечно, может каждый. Но, вроде бы, он уточняет, что разбирается, что и когда выпить. Или нет?

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