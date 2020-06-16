В Сенате США одобрили выделение средств на подготовку к ядерным испытаниям

16.06.2020, 4:08, Новости дня

Сенатский комитет по вооруженным силам США поддержал выделение 10 млн долларов на проекты по подготовке к ядерным испытаниям, сообщили СМИ.

Сенатор от Республиканской партии Том Коттон предложил поправку к проекту военного бюджета. Средства предлагается направить на проекты, которые связаны с «сокращением времени, необходимого для проведения ядерного испытания в случае необходимости», передает РИА «Новости» со ссылкой на Hill.

Поправка была одобрена на прошлой неделе. Ее поддержали 14 республиканцев. 13 представителей Демократической партии США в комитете были против, передает ТАСС.

Напомним, в американских СМИ появилась информация, что власти США обсуждают возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.

На встрече чиновников из ведомств, занимающихся вопросами нацбезопасности, обсуждение велось в контексте ответа на якобы исходящие от РФ и Китая угрозы.