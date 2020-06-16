Учеными была обнаружена очередная уязвимость рака

16.06.2020, 4:06, Новости дня

Во время нового исследования учеными был обнаружен белок, который ответственный за генетические изменения, связанные с различными видами рака. По словам специалистов, он может стать ключом к разработке более эффективной и целенаправленной терапии.

Экспертами был разработан анализ для измерения активности гена в РНК-редактировании в раковых клетках с целью изучения роли белка APOBEC3A в развитии опухоли. Этот метод также помог специалистам обнаружить соответствующие уязвимости.

Анализ с использованием капельной цифровой ПЦР команда ученых разработала с помощью использования мутаций РНК в важных точках, которые были обнаружены по APOBEC3A-позитивным опухолям.