 

Учеными была обнаружена очередная уязвимость рака

16.06.2020, 4:06, Новости дня

Во время нового исследования учеными был обнаружен белок, который ответственный за генетические изменения, связанные с различными видами рака. По словам специалистов, он может стать ключом к разработке более эффективной и целенаправленной терапии.

Экспертами был разработан анализ для измерения активности гена в РНК-редактировании в раковых клетках с целью изучения роли белка APOBEC3A в развитии опухоли. Этот метод также помог специалистам обнаружить соответствующие уязвимости.

Анализ с использованием капельной цифровой ПЦР команда ученых разработала с помощью использования мутаций РНК в важных точках, которые были обнаружены по APOBEC3A-позитивным опухолям.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Мантуров объявил, что Овсянников не будет работать в Минпромторге

28.05 / Еще один нардеп от “Слуги народа” заболел коронавирусом – нардеп

06.05 / МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»

20.04 / Эксперты – об американской помощи странам бывшего СССР в борьбе с COVID-19

26.04 / Трамп оскорбился из-за собственных слов

06.05 / Трамп заявил, что коронавирус хуже, чем Перл-Харбор и атаки 11 сентября

31.05 / В Великобритании существенно сократилось число летальных исходов COVID-19

01.05 / Злоумышленник обстрелял посольство Кубы в США, его личность установлена

06.06 / Байден заручился поддержкой делегатов для выдвижения кандидатом в президенты США

04.05 / Коронавирусом в Украине заразилось 2387 медиков, 18 из них погибли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска