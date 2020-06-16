Ученые рассказали, почему некоторые люди едят много и не набирают вес

16.06.2020, 4:06, Новости дня

После нескольких исследований ученые смогли определить, почему некоторые люди могут очень много есть и не набирать лишний вес. Выяснилось, что хороший аппетит при низком весе вызван наличием определенной генетической мутации.

Во время исследования добровольцев разделили на две группы. Первая группа состояла из участников, которые во время эксперимента увеличили количество потребляемых калорий, но не набирали в весе. Во второй группе были те, чей вес напрямую зависел от количества и качества употребляемой пищи.

Обнаружилось, что у тех людей, которые едят много и не толстеют, имеется уникальная мутация в гене ALK, который пребывает в неактивном состоянии. Если ген пребывает в таком состоянии, обмен веществ ускоряется, а жир даже в состоянии покоя расходуется организмом быстрее.