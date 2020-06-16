 

Генпрокурор США объявил даты исполнения четырех смертных приговоров

16.06.2020, 4:00, Новости дня

Генеральный прокурор США Уильям Барр приказал Федеральному бюро тюрем запланировать первые казни федеральных заключенных с 2003, приговоренных к смертной казни, говорится в заявлении Министерства юстиции.

Барр постановил, что даты казни четырех федеральных заключенных, осужденных за убийство детей, будут назначены на июль и август, говорится в сообщении ведомства. План администрации Трампа возобновить федеральные казни был задержан судебными процессами по поводу препаратов, используемых для смертельных инъекций.

Администрация одержала победу в апреле, когда Апелляционный суд округа Колумбия округа отменил судебный запрет, блокировавший исполнение четырех смертных приговоров.

«Четыре убийцы, казни которых назначены сегодня получили полное и справедливое разбирательство в соответствии с нашей Конституцией и законы», – отметил Барр в заявлении. «Мы в долгу перед жертвами этих ужасных преступлений и их семьями», сказал генпрокурор США.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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