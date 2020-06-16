VOAэкспресс 15 июня 2020

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16.06.2020, 4:00, Новости дня

Пол Уилан

Московский городской суд в понедельник приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам заключения в колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже.

Сразу после оглашения решения суда посол США в России Джон Салливан, присутствовавший на судебном заседании, заявил прессе, что «разочарован и разъярен» приговором.

ЛГБТ

Верховный суд США в понедельник вынес историческое решение в области прав ЛГБТ, постановив, что федеральный закон о запрете дискриминации на рабочем месте распространяется на гомосексуалов и трансгендеров.

За комментариями мы обратились к некоторым представителям американского ЛГБТК-сообщества

Подкасты

Мы поговорили с ресторанным экспертом Артемом Байбузом о том, насколько правдивы стереотипы о том, что едят в США, о продуктах и блюдах, которые знают только здесь и о том, существует ли американская кухня. Слушайте подкаст «Из Америки с любовью» в Google Play и Apple подкастах

Страна пошла на поправки

Окончание режима самоизоляции в России совпало с началом активной кампании по голосованию за поправки к Конституции. Ксения Туркова собрала шутки и анекдоты на эту тему

  • Русская служба «Голоса Америки»

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