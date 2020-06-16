Мнение: Будни народной республики

16.06.2020, 3:54, Разное

Городской совет Нью-Йорка принял решение о сокращении бюджета полиции на 20% – на 1 млрд долларов. "Сэкономленные" средства пойдут на расширение социальных программ для угнетаемых меньшинств. В царстве свободы – автономной общине Сиэтла (ее еще назыают Народной республикой) местные анархисты приняли важное постановление, обязывающее каждого белого жителя передать 10 долларов афроамериканцам в качестве "платы за расизм". Идеи идеями, а деньги – это святое.

В принципе, леваки Сиэтла особо не заморачиваются – они берут классовую теорию в ее предельно вульгарном прочтении и заменяют классы на расы. Пролетарская революция в их изложении трансформируется в революцию угнетенных расовых меньшинств. Кстати, для Сиэтла это вполне актуально – по данным последней переписи это вполне белый город, белое население составляет порядка 70 процентов, негры – менее 10, азиаты чуть больше 10 процентов. Логично, что помимо всех социальных пособий негритянское население вполне благосклонно относится к идее расового налога, дополнительно стимулирующего их бороться с расизмом.

Начинает расти сопротивление уголовников-негров при обычных криминальных задержаниях, а полиция, наоборот, проявляет все большую нерешительность. Что, в общем-то, понятно: кому охота получить клеймо расиста, да еще и с вполне очевидной угрозой как минимум административного разбирательства, а вообще-то революционные массы на расправу весьма скоры.

Будни анархистской коммунны подозрительно напоминают киевский майдан – руководство коммунны активно опирается на волонтерское движение, рассылая призывы, а в некоторых случаях практически директивы о безвозмездной передаче коммунне оружия, одежды, питания. Малый бизнес, находящийся на территории "Народной республики" мобилизован и ему предписано бесплатно выделять и раздавать нуждающимся (в первую очередь неграм) еду, медицинские маски, воду, бытовые товары по первому требованию.

В политическом плане коммунна управляется представителями анархистов и троцкистской "Социалистической альтернативой", руководителем которой в Сиэтле является некая Кшама Савант, между прочим, местный депутат. Она же фактически является идеологическим лидером коммунны и ставит перед соратниками амбициозную задачу расширения зоны контроля коммунны на весь Сиэтл и создание примера для подражания для других городов и территорий. Что, в общем-то, разумно – очень скоро коммунна начнет тонуть в собственном гов..е, а экономическая база, которая по сути представляет из себя банальный рэкет, исчерпает свой ресурс. Расширение зоны, свободной от расизма – единственный путь выплеснуть накопленное дерьмо наружу и добыть новые ресурсы для продолжения справедливой борьбы за права негров и доллары.

Пока, впрочем, это все больше напоминает балаган, но нелепо полагать, что перед нами стихийное творчество масс. Процессом управляют и направляют, а потому пока кукловодов вполне устраивает сам факт наличия этой опухоли. В случае необходимости она может дать метастазы в нужном направлении, а если потребность в ней отпадет – то коммунну можно будет быстро и безболезненно угомонить, благо масштаб пока невелик.