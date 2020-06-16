Мнение: Цой и Ефремов; герой и убийца

16.06.2020, 3:45, Разное



КАМАЗ после столкновения с внедорожником

Кстати, странно, что до сих пор никто не обратил внимания на поразительное сходство двух аварий, всколыхнувших всю Россию: той, которая произошла с Ефремовым неделю назад – и той, которая случилась в августе 1990 года, 30 лет назад, когда погиб Виктор Цой. А ведь параллелей масса.

Во-первых – трагедия. В обеих авариях – человеческие жертвы. 15 августа 1990 года погиб сам Виктор Цой, 8 июня 2020 года – водитель Сергей Захаров.

Обстоятельства аварий: в обоих причина столкновения – то, что водитель заснул за рулем и вылетел “на встречку”. Правда, тут различие – Цой вроде бы не был пьян, а просто переутомлен. Но, с другой стороны, если бы Ефремов убил на встречке водителя из-за переутомления, а не алкоголя – стало бы убитому от этого легче?

Виновники аварий: в обоих случаях – известные публичные фигуры, любимцы публики, довольно эпатажно, но “в рамках” настроенные против власти. Один – певец и рокер, другой – чтец стихов и актер.

И – основные отличия, их два: просто Цой впоролся в автобус, а не в хрупкий “каблучок” – это раз; и второе – Цой сам был за рулем изделия отечественного автопрома (“девятки” вроде), а Ефремов – внедорожника.

Другими словами: если мы мысленно поменяем местами драндулеты в этой “временной петле” – то есть усадим Цоя на внедорожник, и пустим ему навстречу “каблучок”, а Ефремову дадим “девятку”, усадив Сергея Захарова за Икарус – что мы получим? Мы получим страшного убийцу Виктора Цоя… и безвременно ушедшего от нас замечательного актера, которого, без сомнения, хоронили бы всей Москвой, и, возможно, даже Путин с Собяниным, презрев карантин, тоже пришли бы “проститься с великим актером” (а уж венки и соболезнования прислали бы точно).

И живой и здоровый Виктор Цой ходил бы с клеймом “убийцы”, а петь его “Перемен” считалось бы у “простого народа” западло? Цоя бы ведь наверняка в 1990-м отмазали бы от отсидки, я уверен.

Или нет?

В конце концов, драндулеты, летящие нам навстречу – это ведь достаточно случайный фактор. Может быть КАМАЗ, а может быть и “каблучок”. Как повезет.