 

Южноуральцы смогут принять участие в акции “Сад памяти”, не выходя из дома

16.06.2020, 3:45, Новости дня

Южноуральцам предлагают принять участие в патриотической акции "Сад памяти", не выходя из дома. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте и рассказать о родственнике-герое. Далее волонтеры посадят именную яблоню и вышлют фото и сертификат с координатами.

 

Можно и лично увековечить память о родственнике. Для этого необходимо также заполнить анкету, сообщает телеканал "Россия 24".

Высадка деревьев пройдет 21 июня — накануне Дня памяти и скорби. В рамках международного проекта уже сейчас высажено более 25 миллионов деревьев. К акции присоединились Озерск и Снежинск. Там появились ели и канадские клены.

Акция "Сад памяти" проводится в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Всего планируется высадить 27 миллионов деревьев — в честь каждого из героев.



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