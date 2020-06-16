 

В лагере временного размещения в Дагестане азербайджанцы напали на полицейских

16.06.2020, 3:45, Новости дня

В Дагестане находящиеся в пункте временного размещения граждане Азербайджана разбили автомобили и напали на сотрудников полиции в связи с тем, что не могут возвратиться домой. О происшествии СМИ сообщил исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев.

Как отмечается, граждане Азербайджана начали возмущаться и требовать разрешить им пересечь границу, после чего напали на четырех полицейских и разбили машины. Были стянуты дополнительные силы, сообщает РИА Новости. В настоящее время инцидент завершился, все успокоились.

Утром состоится встреча с представителями Азербайджана, на которой будет обсуждаться сложившаяся ситуация.

С 27 марта в связи с пандемией коронавируса COVID-19 РФ прекратила чартерное и регулярное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, почтовые, грузовые, санитарные и гуманитарные рейсы, транзитные полеты с посадкой для дозаправки и смены экипажа на территории РФ, а также полеты, которые осуществляются по отдельным решениям правительства Российской Федерации.



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