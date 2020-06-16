Граждане Азербайджана напали на полицейских в Дагестане

16.06.2020, 3:30, Новости дня

В результате инцидента с гражданами Азербайджана, которые потребовали пропустить их через границу, пострадали четверо полицейских, сообщил и. о. главы Дербентского района Дагестана Фуад Шихиев.

Около села Куллар находится несанкционированный лагерь с гражданами Азербайджана, которые не смогли попасть домой в связи с закрытием границы из-за коронавируса, передает ТАСС.

«Граждане Азербайджана начали возмущаться и требовать пересечения границы, напали на четырех сотрудников полиции, разбили машины, поэтому были стянуты дополнительные силы», – приводит его слова РИА «Новости».

Шихиев рассказал, что полицейские госпитализированы. И. о. главы района заверил, что конфликт уже «исчерпан, нарушителей доставили в отдел полиции», ситуация находится под контролем властей.

Конфликт произошел после того, как азербайджанцам передали список тех, кто сможет вернуться в Азербайджан в ближайшие дни при организации очередного спецкоридора на границе. В список, который включает 120 человек, попали не все. При этом составляет списки Азербайджан.