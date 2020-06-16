Сериал “Вампиры средней полосы” с Ефремовым скоро выйдет на экраны

16.06.2020, 3:20, Разное

Актер сыграл главу

древнего рода вампиров – деда Славу. В пилотной версии теленовеллы этого персонажа

воплощал Юрий Стоянов.

В сериале “Вампиры

средней полосы” снялась и Татьяна Догилева. Артистка перевоплотилась в

хранительницу свода законов, который обязаны соблюдать все упыри.

Следователя Анну

сыграла Екатерина Кузнецова. Героиня расследует череду страшных убийств

– в телах погибших практически не осталось крови. Также в съемках картины

участвовали Ольга Медынич, Александр Устюгов и Дмитрий Лысенков.

Сериал “Вампиры

средней полосы” расскажет о жизни кровососущих существ. Клан упырей живет в

Смоленске. Семейство не вредит обычным людям.

Однажды в лесу находят

тела. Экспертам удается установить, что умершие обескровлены. Мирная жизнь

вампирского клана меняется.

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Публикация от Dima Chebotarev (@chebotarev_dima) 23 Фев 2020 в 8:42 PST

“Вампиры средней

полосы” сняты в жанре детективной комедии. Режиссером ленты выступил Антон

Маслов. Он работал над теленовеллами “Фитнес”, “ИП “Пирогова”, “Отель “Элеон” и другими.

Напомним, что имя актера Михаила Ефремова почти неделю не сходит со страниц прессы. 8 июня звезда устроила ДТП на одной из московских улиц. Автомобиль, за рулем которого находился

Ефремов, не вписался в поворот и влетел в ВАЗ. Водитель фургона скончался.

В отношении актера завели уголовное дело. Авария стала резонансной из-за того, что знаменитость находилась в состоянии наркотического и алкогольного

опьянения.