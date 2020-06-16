Сериал “Вампиры средней полосы” с Ефремовым скоро выйдет на экраны
16.06.2020, 3:20, Разное
Актер сыграл главу
древнего рода вампиров – деда Славу. В пилотной версии теленовеллы этого персонажа
воплощал Юрий Стоянов.
В сериале “Вампиры
средней полосы” снялась и Татьяна Догилева. Артистка перевоплотилась в
хранительницу свода законов, который обязаны соблюдать все упыри.
Следователя Анну
сыграла Екатерина Кузнецова. Героиня расследует череду страшных убийств
– в телах погибших практически не осталось крови. Также в съемках картины
участвовали Ольга Медынич, Александр Устюгов и Дмитрий Лысенков.
Сериал “Вампиры
средней полосы” расскажет о жизни кровососущих существ. Клан упырей живет в
Смоленске. Семейство не вредит обычным людям.
Однажды в лесу находят
тела. Экспертам удается установить, что умершие обескровлены. Мирная жизнь
вампирского клана меняется.
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“Вампиры средней
полосы” сняты в жанре детективной комедии. Режиссером ленты выступил Антон
Маслов. Он работал над теленовеллами “Фитнес”, “ИП “Пирогова”, “Отель “Элеон” и другими.
Напомним, что имя актера Михаила Ефремова почти неделю не сходит со страниц прессы. 8 июня звезда устроила ДТП на одной из московских улиц. Автомобиль, за рулем которого находился
Ефремов, не вписался в поворот и влетел в ВАЗ. Водитель фургона скончался.
В отношении актера завели уголовное дело. Авария стала резонансной из-за того, что знаменитость находилась в состоянии наркотического и алкогольного
опьянения.
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