Американский истребитель разбился в Великобритании
16.06.2020, 3:18, Новости дня
Пилот истребителя F-15 ВВС США погиб в результате крушения, которое произошло утром 15 июня в Северном море у берегов Великобритании. Об этом сообщил сайт 48-го истребительного крыла, которое базируется в британском Лейкенхите.
Имя погибшего не сообщается.
Причина крушения пока не установлена. Подразделение информировало, что F-15 выполнял плановый полет.
Поиски летчика вели британские спасательные службы.
F-15 – американский всепогодный истребитель четвертого поколения. Самолеты этого типа эксплуатируются с 1976 года, они останутся в ВВС США до 2025-го.
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