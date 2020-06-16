 

Американский истребитель разбился в Великобритании

16.06.2020, 3:18, Новости дня

Пилот истребителя F-15 ВВС США погиб в результате крушения, которое произошло утром 15 июня в Северном море у берегов Великобритании. Об этом сообщил сайт 48-го истребительного крыла, которое базируется в британском Лейкенхите.

Имя погибшего не сообщается.

Причина крушения пока не установлена. Подразделение информировало, что F-15 выполнял плановый полет.

Поиски летчика вели британские спасательные службы.

F-15 – американский всепогодный истребитель четвертого поколения. Самолеты этого типа эксплуатируются с 1976 года, они останутся в ВВС США до 2025-го.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Коронавирус в помощь – французский шоколатье нашёл способ спасти бизнес в карантин

24.04 / В администрации Трампа заявили о губительности солнечного света для коронавируса

10.04 / Раннее начало курения приводит к более сильной зависимости

13.04 / Песков призвал не проецировать тесное общение Путина и Трампа на отношения стран

10.04 / “Может сидеть в кровати”. В британском правительстве заявили, что Джонсону лучше

28.04 / Италия превысила рубеж в 200 тыс. инфицированных коронавирусом

18.04 / Момент задержания замглавы Хакасии, попавшегося на крупной взятке, сняли на видео

08.05 / Бывшая сотрудница Байдена призвала политика выйти из предвыборной гонки

30.04 / 112 – в Днепре начали помечать дома, где живут инфицированные коронавирусом

13.06 / В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска