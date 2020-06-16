Росатом счел приобретение «Морского старта» нецелесообразным

16.06.2020, 3:16, Новости дня

Возможная покупка плавучего космодрома «Морской старт» является нецелесообразной, говорится в материалах Росатома.

Департамент управления инвестиционной деятельностью и управление поддержки новых бизнесов госкорпорации указали на риски, связанные с приобретением космодрома, передает РИА «Новости».

Отмечается, что у Росатома нет «значительной потребности в космических пусках». Для системы мониторинга Арктической зоны нужно всего 19 спутников до 2032 года. «Морской старт» выйдет на самоокупаемость при трех-четырех пусках в год.

Кроме того, «в первые годы 100-процентная загрузка комплекса маловероятна», так как для привлечения заказов нужна «серия безаварийных запусков», а у Росатома нет соответствующих компетенций.

Приобретение «Морского старта» грозит конкуренцией с Роскосмосом, у которого в этой сфере «больше возможностей».

Росатом также указал на снижение стоимости запуска ракет-носителей на коммерческом рынке в связи с деятельностью SpaceX. Требуются новые конкурентоспособные ракеты и дополнительные инвестиции, так что «эффективнее пользоваться разовыми пусковыми услугами».

Наконец, необходимо компенсировать накопленные убытки и долги по проекту «Морской старт».

Росатом считает, что нужна «дополнительная детальная оценка сопутствующих платежей и потенциальной стоимости покупки комплекса».

Напомним, источники в бизнес-кругах заявляли, что компания S7 собирается продать плавучий космодром «Морской старт» дочерней структуре Росатома.