Росатом счел приобретение «Морского старта» нецелесообразным
16.06.2020, 3:16, Новости дня
Возможная покупка плавучего космодрома «Морской старт» является нецелесообразной, говорится в материалах Росатома.
Департамент управления инвестиционной деятельностью и управление поддержки новых бизнесов госкорпорации указали на риски, связанные с приобретением космодрома, передает РИА «Новости».
Отмечается, что у Росатома нет «значительной потребности в космических пусках». Для системы мониторинга Арктической зоны нужно всего 19 спутников до 2032 года. «Морской старт» выйдет на самоокупаемость при трех-четырех пусках в год.
Кроме того, «в первые годы 100-процентная загрузка комплекса маловероятна», так как для привлечения заказов нужна «серия безаварийных запусков», а у Росатома нет соответствующих компетенций.
Приобретение «Морского старта» грозит конкуренцией с Роскосмосом, у которого в этой сфере «больше возможностей».
Росатом также указал на снижение стоимости запуска ракет-носителей на коммерческом рынке в связи с деятельностью SpaceX. Требуются новые конкурентоспособные ракеты и дополнительные инвестиции, так что «эффективнее пользоваться разовыми пусковыми услугами».
Наконец, необходимо компенсировать накопленные убытки и долги по проекту «Морской старт».
Росатом считает, что нужна «дополнительная детальная оценка сопутствующих платежей и потенциальной стоимости покупки комплекса».
Напомним, источники в бизнес-кругах заявляли, что компания S7 собирается продать плавучий космодром «Морской старт» дочерней структуре Росатома.
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