 

Личное: Новый взгляд на Светку

16.06.2020, 3:10, Разное

На первый взгляд, личная жизнь Светланы Лободы окутана тайной.

Общеизвестно, что Светка засветила свой филлерный пряник с одном кадре с Тиллем Линдеманном. Чуть позже родила девочку и назвала её Тильдой.


Фото: Соцсети

Теперь же Лобода охотно рассказывает в интервью о неком таинственном возлюбленном — отце ребёнка. Впрямую имя хитрая Светка не называет, но лично я уловила в её словах очень жирные намёки на солиста «Рамштайн».

И всё-таки я думаю, что Тилль Линдеманн никакого отношения к любовно-половой жизни Лободы не имеет. Зато имеет кое-кто другой, как мне кажется.


 Давайте начистоту.  

Похож, по-вашему, Тилль Линдеманн на мужчину, у которого стоит на женщин?


Фото: Соцсети

Вот вы — лично вы — знаете хотя бы одного гетеросексуала, охотно сосущегося с мужиками?


Фото: Соцсети

То-то и оно.

А теперь посмотрим на счастливую Светку Лободу в компании своей продюсерши. Ну, прям пацанка Земфира и томная Рената, не находите?


Фото: Соцсети

Нет, специально я фотографию «с намёком» не подбирала. У Лободы и её продюсера все совместные фотки такие.


Фото: Соцсети

Является ли Светка Лобода лицом нетрадиционной сексуальной ориентации? Сомневаюсь. Думаю, что певица просто лежит под продюсером, как это нередко бывает. Просто в данном случае, продюсером является женщина, в гетеросексуальности которой я сильно сомневаюсь.  

Будем лясы точить?

Даёт Светка своей продюсерше? Похоже на правду?

Источник: Лена Миро



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