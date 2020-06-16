 

На Навального завели дело о клевете

16.06.2020, 3:05, Разное

…из-за его комментария к ролику в поддержку поправок в Конституцию.

Следственный комитет по Москве возбудил дело о клевете в отношении оппозиционера Алексея Навального из-за его комментария к агитационному ролику канала RT в поддержку поправок в Конституцию. Об уголовном деле ведомство объявило в тот момент, когда Навальный начал дебаты о поправках с экс-членом «Яблока» Максимом Кацем.

«Вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели», — писал 2 июня Навальный в соцсетях о видео.

В ролике снимались дизайнер Артемий Лебедев, актеры Иван Охлобыстин и Василий Лановой, однако в Следственном комитете нашли в словах Навального «ложные сведения, порочащие честь и достоинство», в отношении только одного его участника — 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Родственники Артеменко говорили, что ему после комментария Навального стало плохо и у него диагностировали ишемическую болезнь сердца. СМИ и патриотические организации впоследствии утверждали, что Навальный оскорблял напрямую ветерана; об этом же говорили и пикетчики у офисов его штабов в регионах. С жалобой в СК на Навального из-за оскорбления именно Артеменко обращался Российский союз ветеранов.

«Открытые медиа» в ходе своего расследования обращали внимание на влиятельное окружение ветерана: как выяснили журналисты, партнерами по бизнесу его детей были депутат Госдумы от ЛДПР Олег Лавров, который возглавляет фонд помощи ветеранам спецподразделений «Защита Отечества», а также кировский предприниматель, у которого был конфликт с экс-губернатором Никитой Белых.

Источник: Новая газета



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