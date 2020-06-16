Азиатские соления предотвращают развитие кариеса

16.06.2020, 2:54, Новости дня

Результаты нового исследования показывают, что азиатские соления способствуют предотвращению кариеса благодаря наличию в составе пробиотиков.

Ученые обнаружили в соленьях штамм Lactobacilli, который уменьшил количество бактерии S. mutans на 98,4%. Именно бактерия под названием Streptococcus mutans является причиной развития кариеса.

Учеными были проанализированы 14 различных типов солений из Китая. Обнаружилось, что бактерия Lactobacilli (L. plantarum K41) является самой эффективной в борьбе с кариесом. Также было отмечено, что эта бактерия нормально переносит повышенную кислотность и присутствие солей. По мнению ученых, ее можно добавлять в молочные продукты.