Азиатские соления предотвращают развитие кариеса

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16.06.2020, 2:54, Новости дня

Результаты нового исследования показывают, что азиатские соления способствуют предотвращению кариеса благодаря наличию в составе пробиотиков.

Ученые обнаружили в соленьях штамм Lactobacilli, который уменьшил количество бактерии S. mutans на 98,4%. Именно бактерия под названием Streptococcus mutans является причиной развития кариеса.

Учеными были проанализированы 14 различных типов солений из Китая. Обнаружилось, что бактерия Lactobacilli (L. plantarum K41) является самой эффективной в борьбе с кариесом. Также было отмечено, что эта бактерия нормально переносит повышенную кислотность и присутствие солей. По мнению ученых, ее можно добавлять в молочные продукты.



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